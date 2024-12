PSG : Al-Khelaïfi annonce un événement «historique»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jour historique pour la FIFA. L'instance a officiellement lancé sa Coupe du monde des clubs en organisant le tirage au sort. Celui-ci a eu lieu, ce jeudi, et a rendu son verdict. Seule équipe française alignée, le PSG fera face à l'Atlético, Botafogo et le Seattle Sounders. Présent durant cet évènement, Nasser Al-Khelaïfi ne cache pas ses ambitions.

Le verdict est tombé. Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs (15 juin-13 juillet), nouvelle compétition organisée par la FIFA, a livré un programme alléchant au PSG. Seule équipe française alignée, le club parisien commencera son tournoi par un duel face à l’Atlético, adversaire rencontré il y a tout juste un mois au Parc des Princes (défaite 1-2). Les champions de France défieront ensuite le Botafogo de John Textor et enfin le Seattle Sounders, éliminé en finale de conférence par LA Galaxy. Le PSG devra terminer à l’une des deux premières places pour atteindre les huitièmes de finale.

« C'est un jour historique »

Présent au tirage au sort et grand soutien de Gianni Infantino ces derniers mois, Nasser Al-Khelaïfi a réagi au parcours du PSG. « C'est un jour historique pour le Paris Saint-Germain et pour les 32 clubs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, en lice pour devenir la meilleure équipe du monde l'été prochain » a confié le président du club parisien.

Al-Khelaïfi annonce la couleur

Et comme l’a indiqué le président du PSG, ses joueurs ne vont pas se rendre aux Etats-Unis pour faire de la figuration. « Nous voulons toujours nous battre pour les plus grands trophées et faire grandir notre base de supporters dans le monde entier. L'été prochain promet d'être un tournoi passionnant aux États-Unis pour nos joueurs, nos supporters et la famille du PSG » a-t-il déclaré. Cette participation a donc aussi bien un intérêt sportif que marketing.