Problème avec un joueur du PSG, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Rayonnant avec l’Espagne, Fabian Ruiz n’affiche pas vraiment les mêmes prestations sous les couleurs du PSG. Le milieu de terrain de 28 ans prend nettement moins d’initiatives lorsqu’il évolue avec les Rouge-et-Bleu. Pourtant, l’international espagnol n’a pas changé ses habitudes depuis l’Euro 2024. Son problème se situerait donc ailleurs.

Si Fabian Ruiz brille avec l’Espagne, le milieu de terrain de 28 ans éprouve plus de difficultés au PSG. L’ancien de Naples ne montre pas vraiment le même visage avec les Rouge-et-Bleu qu’en sélection. Pourtant, Luis Enrique le considère comme un élément important, même si Fabian Ruiz n’est pas souvent titulaire dans la capitale depuis le début de saison.

Fabian Ruiz, un problème psychologique au PSG ?

Une telle différence de niveau entre lorsqu’il évolue avec la Roja et au PSG interroge, surtout que l’international espagnol impressionne à l’entraînement comme le rapporte Le Parisien. Fabian Ruiz n’a pourtant pas changé ses habitudes depuis l’Euro 2024. Son problème se situerait ailleurs et pourrait être psychologique, lui qui a conscience que personne n'est intouchable sous les ordres de Luis Enrique.

«En général, c’est plutôt l’inverse qui se passe»

« Ce n’est pas évident à décrypter. [...] En général, c’est même plutôt l’inverse qui se passe avec un joueur qui performe en club et qui a plus de mal en sélection » souligne notamment Alain Giresse, ancien entraîneur du PSG, dans un entretien accordé au média francilien. Fabian Ruiz entend en tout cas donner son maximum chez les champions de France, et souhaite régler ses soucis rapidement. À suivre...