Neymar : Le PSG lui a fait vivre son plus grand regret !

Le Paris Saint-Germain a pu compter sur Neymar pendant six saisons. Le Brésilien aurait selon lui pratiqué son meilleur football et de loin quand bien même il fut 3ème du classement du Ballon d’or en 2015 et en 2017 en tant que joueur du FC Barcelone. Pire, il aurait pu remporter la récompense suprême sous la tunique parisienne.

Entre Neymar et le Paris Saint-Germain, il y a eu des hauts et des bas. Le Brésilien a toujours eu des coups d’éclat et de génie lors de ses six saisons passées dans la capitale. L’un des bas, en plus de ses blessures récurrentes, fut incontestablement le feuilleton autour de son avenir à l’été 2019. Pour rappel, la star brésilienne avait pour objectif de revenir au FC Barcelone quitte à payer 20M€ de sa poche afin de faciliter ce transfert qui n’a jamais eu lieu au vu de la réticence du PSG.

«En jouant comme je l'ai fait au PSG, j'aurais certainement gagné le Ballon d'Or»

Par la suite, Neymar a déclaré sa flamme au PSG à plusieurs reprises, en interview pour l’émission de TF1 : Sept à Huit, ou encore sur son compte X en 2021 avec la phrase : « Je t’aime PSG ». Et pour lui, comme il l’avait déjà assuré sur RMC pendant Bartoli Time en décembre dernier, sa meilleure période footballistique s’est déroulée au Paris Saint-Germain et non au FC Barcelone. « Mon apogée, mon meilleur moment, c'était au PSG. En jouant comme je l'ai fait au PSG, j'aurais certainement gagné le Ballon d'Or ».

«Il est évident que tous les joueurs veulent être Ballon d'Or»

Sur Romario TV, Neymar a en effet confié qu’il aurait pu rafler le Saint-Graal individuel qu’est le Ballon d’or avec plus de régularité et surtout moins de blessures au Paris Saint-Germain. « Mais j'ai eu des blessures qui ont fini par me nuire. Il est évident que tous les joueurs veulent être Ballon d'Or. Mais ce n'est pas quelque chose qui va mettre fin à ma vie ». Ce qui a nuit à ses plans dorés de grandeur…