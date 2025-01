Neymar au PSG : Grosse annonce sur son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait frappé un très gros coup avec l’arrivée en fanfare de Neymar pour 222M€. Et l’attaquant brésilien fait d’ailleurs une grosse annonce au sujet de son transfert à Paris, expliquant que Lionel Messi avait tout fait pour le retenir au FC Barcelone dans la dernière ligne droite.

222M€, c’est le montant du transfert légendaire de Neymar en direction du PSG à l’été 2017, soit le deal le plus cher de toute l’histoire du mercato (record encore valable à ce jour). Une opération qui avait ait couler beaucoup d’encre à l’époque, et pourtant, le PSG aurait pu loupé Neymar à cause… de Lionel Messi !

Messi a voulu le retenir

Interrogé sur Romario TV jeudi soir, Neymar fait une grande révélation sur son transfert au PSG : « Lors de ma dernière semaine à Barcelone, Messi m’a dit : 'Pourquoi pars-tu ? Tu veux être le meilleur du monde ? Alors je vais faire de toi le meilleur joueur du monde’ », indique l’attaquant brésilien, qui avait finalement retrouvé Messi au PSG en 2021. Mais cela avait entraîné des tensions avec Kylian Mbappé.

« Mbappé est devenu jaloux »

« On a eu nos petites embrouilles. Au début, je l'appelais "Golden Boy", je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Quand Leo est arrivé, il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit », poursuit l’ancien numéro 10 du PSG.