Messi se fait fracasser, Riolo part au clash

Comme à son habitude, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots à l’égard de Lionel Messi, mais également de la sélection argentine. Des propos qui n’ont visiblement pas plu à Daniel Riolo qui reproche à l’ancien numéro 25 du PSG d’avoir un regard de supporter, ce qui biaise son analyse sur ce sujet.

« J’ai bien peur de faire une généralité et de me dire, en fait, c’est la nationalité argentine qui est comme ça. Tu te prends pour un autre, tu te sens supérieur. Je suis très surpris de leur comportement, ils pourraient avoir plus de classe ». Les propos de Jérôme Rothen sur Lionel Messi, et plus généralement l'équipe d'Argentine, ne sont pas passés inaperçus. L'ancien numéro 25 du PSG est effectivement très critiques à leur égard, et pointe notamment du doigt leur attitude lors du choc contre le Brésil, marqué par l'altercation entre Rodrygo et Lionel Messi. Des propos qui n'ont pas plu à Daniel Riolo.

Riolo fracasse Rothen

« Je suis en désaccord absolu avec ses propos. Comme souvent, Jérôme a une attitude de petite supporter de base. Il a le seum de la Coupe du monde qu’il n’a pas digéré. Même les Belges n’ont pas affiché un tel seum en 2018, c’est au-delà de l’hôpital qui se fout de la charité. Jérôme, dès que tu commençais à avoir une discussion un peu chaude, tu ressortais, moi j’ai fait des grands matchs de Ligue des Champions, ceci-cela », s’agace le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«C’est de la franchouillardise minable»