Mercato : Un Ballon d’Or signe au PSG à contrecoeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ballon d'Or 1995, George Weah était présent à Paris en octobre dernier pour remettre la récompense individuelle suprême à Rodri, joueur de Manchester City. L'ancien président du Libéria a profité de sa présence dans la capitale pour revenir sur son passage au PSG. Un contrat qui a failli ne jamais voir le jour.

George Weah fût l’une des grandes figures du PSG dans les années 90. Arrivé en 1992 en provenance de l’AS Monaco, « Mister George » doit beaucoup au club parisien dans sa quête du Ballon d’Or, qui récompensait alors le meilleur joueur évoluant en Europe. Pourtant, Weah ne privilégiait pas un passage au PSG.

Un transfert inattendu : un ancien du Real fait le chemin vers le PSG après avoir subi la loi de Vinicius ! ⚽️

➡️ https://t.co/hJUzXT7eUS pic.twitter.com/4zylcC01r7 — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

Weah souhaitait signer en Italie

« J'ai attendu que des clubs italiens viennent me chercher. On me parlait d'un intérêt de la Juventus. J'étais content parce que je rêvais de ce club, j'admirais Platini. Mais ce n'étaient que des rumeurs » a-t-il confié dans les colonnes de France Football. Mais très vite, Weah s’est fait une raison.

« Pourquoi pas ? »

« Dès que j'ai été informé que le PSG voulait discuter, je me suis dit : "Bon, au moins c'est le même Championnat, dans une grande ville, pourquoi pas ?" » a confié l’ancien président du Libéria. Weah réalisera son rêve en 1995 en signant avec le Milan AC.