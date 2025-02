Mbappé - PSG : La promesse lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en très grande forme avec le PSG, Ousmane Dembélé profité de son repositionnement à la pointe de l'attaque pour empiler les buts avec le club de la capitale. Et l'attaquant français, interrogé sur sa meilleure efficacité que Kylian Mbappé, a néanmoins assuré en direct sur Canal + que son ami allait lui aussi avoir de grosses statistiques en 2025 du côté du Real Madrid.

C'est un fait, Ousmane Dembélé n'est plus du tout le même joueur depuis qu'il évolue au poste de numéro 9 avec le PSG ! L'ancien Rennais reste sur une série de 15 buts inscrits depuis le début de l'année civile 2025, dont un nouveau doublé XXL mardi soir à Guingamp face au Stade Brestois en Ligue des Champions (victoire 3-0). Un rendement pour le moins inattendu pour Dembélé, qui a néanmoins tenu à souligner mardi soir au micro de Canal + tout le mérite de ses compères de l'attaque au PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué, dans sa réussite actuelle.

« Je me place bien, j’ai plus qu’à finir »

« Comme je l’ai dit, je suis positionné plus vers un numéro 9. J’ai moins de courses à faire et je suis plus lucide devant le but. On me sert aussi très très bien. Il y a des buts que j’ai mis où je n’ai plus qu’à la pousser au fond au Bradley et Désiré ont fait pratiquement tout le travail. Je me place bien, j’ai plus qu’à finir », indique Ousmane Dembélé sur son incroyable réussite du moment avec le PSG. Une réussite qui en ferait presque oublier que Kylian Mbappé évolue lui aussi en pointe du côté du Real Madrid, mais avec moins d'efficacité que son ancien collègue du PSG en 2025 sur le plan des statistiques.

Dembélé promet du lourd pour Mbappé

Malgré tout, Ousmane Dembélé fait la promesse que Mbappé réservera du très lourd pour les mois à venir avec le Real Madrid : « Je mets plus de buts que Mbappé en 2025 ? Oui, mais on connaît Kylian Mbappé et je suis sûr qu’il va marquer encore plusieurs buts cette saison », lâche l'attaquant du PSG pour défendre son ami. Le message est passé...