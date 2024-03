Mbappé : Luis Enrique provoque un «cirque» au PSG, il craque complètement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La décision de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé lors de la rencontre face à l'AS Monaco ce dimanche (0-0) ne passe pas du tout auprès de Daniel Riolo. Sur l'antenne de RMC, le chroniqueur a dénoncé le cirque qui a pris place au PSG ces dernières semaines, notamment depuis que l'international français a officialisé son départ en fin de saison.

Ce n'était pas une erreur. Laissé sur le banc en début de rencontre face à Nantes, sorti en cours de match face à Rennes, Kylian Mbappé va devoir s'habituer à ce statut. Depuis que le joueur de 25 ans a annoncé son départ du PSG en fin de saison, il n'est plus intouchable. Luis Enrique le lui a rappelé à Monaco ce vendredi soir en le faisant sortir à la mi-temps, alors qu'il n'était pas blessé. « Tôt ou tard, il ne jouera pas avec nous, nous devons nous y habituer » répète le coach du PSG pour justifier sa décision. Mais celle-ci est loin de faire l'unanimité.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Riolo dénonce les choix de Luis Enrique

Sur l'antenne de RMC , Daniel Riolo s'est exprimé sur les choix de Luis Enrique. Selon lui, la situation est devenue ubuesque au PSG ces derniers jours. « C’est un épisode de plus dans le cirque. Il y a plein de numéros. Ca commence d’abord avec M. Loyal, puis les trapézistes, les clowns, les dresseurs de chiens, celui qui fait les chevaux… On en a encore pour six mois de cirque. Si on arrive à la fin du spectacle ? On peut en avoir encore deux ou trois » a confié le chroniqueur.

« Il va y avoir une suite en Ligue des champions »