Mbappé - Luis Enrique : Cette annonce que le PSG peut déjà regretter

Mardi, le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad dans le cadre du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions (victoire 2-0 à l’aller). Mais le climat actuel à Paris est marqué par le cas Kylian Mbappé, remplacé à la mi-temps vendredi à Monaco (0-0). D’ailleurs, le club rouge et bleu se félicitait récemment du calme régnant en interne. Explication.

Le PSG, une fois de plus dans la tourmente ? Ces dernières années, la période coïncidant avec les 8èmes de finale de la Ligue des Champions (février-mars) a souvent été marquée par diverses polémiques à Paris. Cette saison, le nouvel entraîneur Luis Enrique avait pourtant réussi à instaurer un climat de calme et de sérénité…jusqu’à ce vendredi et l’apparition du cas Kylian Mbappé.

Nouvelle polémique avec Mbappé au PSG

Face à l’AS Monaco vendredi soir (0-0), Luis Enrique décidait de remplacer Kylian Mbappé par Randal Kolo Muani à la mi-temps. Un choix plus que surprenant de la part de l’Espagnol, qui s’est expliqué avec le Français dès ce samedi à l’entraînement. Selon plusieurs médias, l’entraîneur du PSG a affirmé auprès de Mbappé qu’il trouvait que ce dernier n’était plus le même joueur depuis le match de Coupe de France face à Brest (3-1) le 7 février dernier. Pour rappel, le 13 février, l’attaquant de 25 ans a confirmé au président Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain…

En interne, le PSG se réjouissait du calme ambiant