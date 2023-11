Mbappé jaloux d’un joueur du PSG, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été pour environ 22M€ en provenance de Majorque, Lee Kang-In réalise un début de saison très prometteur sur le plan sportif. Et sur le plan marketing aussi l'arrivée du Sud-Coréen est une réussite puisqu'il est le joueur du PSG qui vend le plus de maillots. Et selon Romain Molina, cela ne plairait pas totalement à Kylian Mbappé.

Arrivé durant le précédent mercato estival, Lee Kang-In monte clairement en puissance et s'impose comme un joueur à part entière dans la rotation instaurée par Luis Enrique au PSG. Excellent sur le terrain, le Sud-Coréen brille également en dehors.

Polémique à l’étranger, le boss du PSG reçoit un message inattendu https://t.co/zPbKIcMTJO pic.twitter.com/WErew9QJoc — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Lee Kang-In vend plus de maillots que Mbappé

En effet, Lee Kang-In est une star en Corée du Sud, et son transfert permet au PSG de conquérir le marché asiatique sur le plan du marketing. A tel point que seulement quelques mois après son arrivée, l'ancien joueur de Majorque, qui vient de remporter les Jeux Asiatiques, est déjà le Parisien qui vend le plus de maillot dans le monde devant un certain Kylian Mbappé qui devait probablement penser qu'il n'aurait plus de concurrence dans ce domaine après les départs de Neymar et Lionel Messi. Et la situation ne plairait d'ailleurs pas beaucoup au capitaine des Bleus selon Romain Molina.

Mbappé jaloux ?