Luis Enrique prend parole et choque le vestiaire du PSG

Jean de Teyssière

Au PSG, la crise est peut-être en train de se terminer. Depuis plusieurs jours, des tensions sont apparues dans le vestiaire entre Luis Enrique et ses joueurs. Le coaching de l’Asturien est jugé beaucoup trop strict par ses joueurs, dont certains s’étaient même éloignés de leur entraîneur. Mais le mea culpa de Luis Enrique, qui a surpris ses joueurs, pourrait avoir un effet positif sur le groupe parisien.

Ce vendredi soir, pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG se déplacera à Auxerre. Le club de la capitale reste sur un match nul décevant face à Nantes et doit continuer à prendre des points pour augmenter son avance en tête du championnat de France. Peut-être que cette rencontre face à Auxerre marquera le début de quelque chose entre Luis Enrique et ses hommes.

«Que ça plaise ou pas, ça ne m’intéresse pas»

Ce jeudi, en conférence de presse, Luis Enrique avait mis les points sur les i concernant sa méthode jugée trop autoritaire par certains joueurs du PSG : « Je sais ce que je veux transmettre et comment. Que cela plaise ou pas, ça ne m'intéresse pas. Pour le reste, depuis trente ans j'essaie d'être honnête avec moi-même et de donner 100 %. En tant que coach, je souhaite la plus grande concurrence possible. Bien sûr que je pourrais être meilleur, mais j'aime ce que je suis. »

Luis Enrique s’excuse et surprend son vestiaire

Mais ce discours est en totale ambivalence avec ce qu’il s’est passé ces derniers jours dans le vestiaire du PSG. L’Equipe révèle en effet que Luis Enrique a parlé à ses joueurs pour faire amende honorable. Il a promis qu’il exercerait un coaching moins strict pour devenir plus flexible. S’il a aussi avoué qu’il ne renierait jamais ses principes, cette prise de parole, rare pour lui, aurait énormément surpris ses joueurs. En bien. Car les joueurs aurait apprécié cette prise de parole, mettant à terre l’image de l’entraîneur tout puissant. Il ne reste plus qu’à le montrer sur le terrain, que tout va mieux.