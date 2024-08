Luis Enrique annonce un «grand joueur» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un excellent début de saison, Bradley Barcola a notamment inscrit un doublé contre Montpellier vendredi soir (6-0). Une prestation largement saluée pour l’ailier du PSG qui a déjà inscrit trois buts en deux rencontres. Luis Enrique ne tarit d’ailleurs pas d’éloges pour son joueur qui prend la succession de Kylian Mbappé.

Luis Enrique s'enflamme pour Barcola

« Il a très peu joué à l’Euro. C’est vrai, non ? Donc, on ne peut pas le critiquer sur ce qu’il y a fait. Depuis que je connais Barcola, à son arrivée l’an dernier, il a beaucoup évolué, et il continue de le faire », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est ce que nous voulons : qu’il se convertisse en un grand joueur qui apportera beaucoup au club»

« C’est un joueur très intéressant, avec une pointe de vitesse incroyable, d’autres qualités, et qui travaille très bien défensivement. Je vois en lui un joueur qui a faim et qui veut se transformer en un joueur encore meilleur. C’est ce que nous voulons : qu’il se convertisse en un grand joueur qui apportera beaucoup au club », ajoute Luis Enrique.