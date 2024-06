Le PSG lâche 40M€ sur un «très bon joueur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l’été 2022, Luis Campos n’avait pas hésité à lâcher 40M€ pour faire sauter la clause libératoire de Vitinha au FC Porto. Un transfert qui a suscité la surprise, notamment après une première saison en dents de scie. Néanmoins, sous les ordres de Luis Enrique, il a fait taire les critiques et surfe sur sa très bonne saison au PSG pour s’imposer à l’Euro.

Après une première saison en dents de scie à la suite de son transfert pour 40M€, Vitinha a été l’un des meilleurs joueurs du PSG sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Au point de convaincre Roberto Martinez d’en faire un titulaire à l’Euro aux côtés de Bruno Fernandes dans le cœur du jeu de la sélection portugaise. Et Vitinha a réalisé deux premières prestations très abouties au point d’impressionner Benjamin Moukandjo.



EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !



▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?



▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Moukandjo est fan de Vitinha

« C'est ce joueur qu'il manquait au Portugal. On l'a vu cette saison avec le PSG, capable de projeter vers l'avant et de couvrir énormément d'espaces. Lorsqu'il perd un ballon, il se met immédiatement au pressing, ne lâche pas et va jusqu'au bout. Il est toujours disponible pour ses coéquipiers et sait se déplacer entre les lignes, dans le dos des milieux défensifs. Il a également un apport offensif considérable, n'hésitant pas à se projeter vers l'avant. Cette saison avec le PSG, il a montré qu'il est capable de frapper de loin, et face à des blocs bas comme ceux rencontrés depuis le début de cet Euro, ces frappes de loin sont hyper importantes. Pour moi, Vitinha est un très, très bon joueur », estime-t-il au micro de beIN SPORTS .

«Il est très important»