Le PSG évite une polémique avec Kylian Mbappé

Dans l'optique d'entourer Kylian Mbappé, le PSG a recruté de nombreux attaquants l'été dernier. Mais malgré cela, Luis Enrique a finalement repositionné la star de 25 ans à la pointe de son attaque. Christophe Galtier avait opté pour le même choix la saison passée et s'était retrouvé au coeur d'une polémique. L'entraîneur parisien, lui, semble échapper à cela pour le moment.

Afin d’entourer Kylian Mbappé au mieux, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale s’est montré très actif sur le marché, recrutant une bonne dizaine de joueurs. En attaque, la formation parisienne a mis la main sur Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Kang-In Lee. Avec tout ce beau monde, Kylian Mbappé a alors retrouvé son couloir gauche après avoir passé une bonne partie de la saison passée dans l’axe.

Mbappé était au coeur d'une polémique avec Galtier

Le positionnement de l’international français sous Christophe Galtier avait d’ailleurs fait polémique. Kylian Mbappé n’apprécie pas vraiment évoluer à ce poste de numéro 9, et il l’avait bien fait savoir. Le capitaine de l’équipe de France avait notamment lancé le fameux #PivotGang pour montrer son mécontentement. L’arrivée de Luis Enrique a alors été très bien reçu puisqu’il permettait à Kylian Mbappé de retrouver son couloir gauche.

Luis Enrique y échappe... pour l'instant

Mais cela a été de courte durée. Puisque Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n’ont pas convaincu, Luis Enrique a pris la décision de placer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Cela aurait donc pu déclencher une nouvelle polémique avec le champion du monde 2018. Mais pour l’instant, l’entraîneur du PSG semble éviter ce malaise. Plus proche du but, Kylian Mbappé affiche des statistiques affolantes depuis le début de saison (26 buts et 4 passes décisives en 25 matchs). La star de 25 ans, entourée par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ces derniers temps, brille sous les ordres de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si les choses ne s’envenimeront pas au cours des prochaines semaines. Pour l’instant, le technicien espagnol échappe au scandale avec Kylian Mbappé.