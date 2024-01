PSG : Il annonce un problème pour Mbappé avec le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a accordé un nouvel entretien ce jeudi, cette-fois ci à Envoyé Spécial. En fin de contrat avec le PSG, la star parisienne n'a pas été interrogée sur son avenir, mais s'est prononcé sur son association et sur son rôle avec les jeunes en difficulté. Mais selon Stéphan Guy, Elise Lucet, qui a réalisé l'interview, aurait pu se montrer un peu plus pugnace.

Kylian Mbappé a été la star de l'émission Envoyé Spécial, diffusée ce jeudi soir sur France 2 . Relativement discret dans les médias, le joueur du PSG a accepté de se livrer à Elise Lucet, non pas sur son avenir professionnel, mais sur son rôle associatif, notamment auprès des plus défavorisés. Présent sur le plateau de l 'After Foot après la diffusion de cet entretien, Stéphane Guy a donné son avis.





Stéphane Guy se prononce sur l'entretien de Mbappé

« C’est un joueur que j’adore, pour moi c’est le génie français du football. L’interview d’Elise Lucet ? Il faut voir le nombre de personnes qui se sont décomposés devant cette femme. Et lui a facilité les choses, même si elle a été bienveillante » a confié le journaliste. Et justement, Elise Lucet aurait pu être beaucoup plus offensive selon lui. Stéphane Guy aurait voulu entendre l'avis de Mbappé sur ses liens avec le Qatar.

« Ça me désole »