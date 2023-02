Le PSG est prévenu, Mbappé va vivre un calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Choc au sommet ce dimanche. Le leader parisien se déplace à Marseille pour défier l'OM. Pour cette rencontre, le Vélodrome devrait faire salle comble. Le record de spectateurs pourrait être battu et l'ambiance devrait bien être présente. Salué dans certaines villes après son Mondial réussi, Kylian Mbappé devrait connaître le même traitement que ses coéquipiers parisiens.

C'est annoncé, le stade Vélodrome va battre son record d'affluence historique lors du choc entre l'OM et le PSG ce dimanche. Plus de 67 000 spectateurs sont attendus au sein de l'enceinte marseillaise ce dimanche, pour ce choc entre les deux meilleures équipes du championnat de France. Pour la première fois depuis longtemps, l'OM peut rêver d'un sacre national, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2010. Mais s'il veut croire au titre, le club entraîné par Igor Tudor va devoir contrer les offensives de Lionel Messi, mais aussi de Kylian Mbappé.

Star à l’OM, il «aurait pu être intéressant au PSG» https://t.co/aXwsC3QVwt pic.twitter.com/G9yctnHoco — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Mbappé va devoir faire face au douzième homme

En très grande forme, Mbappé représente le danger numéro un pour l'OM, qui pourra compter sur le soutien du Vélodrome. Les supporters marseillais ne feront pas de cadeau à l'international français, malgré son dernier Mondial réussi. « Au mieux, il ne sera pas sifflé par les tribunes Ganay et Jean Bouin (les tribunes latérales du Vélodrome). Mais dans les virages, je pense que rien ne changera par rapport aux autres Clasicos. Mbappé ou pas, il s’agit d’un OM-PSG avec un très gros enjeu. Il y a un titre à aller chercher. C’est dommage pour lui, mais je ne pense pas qu’il sera applaudi dimanche » a prévenu Jean-Philippe Sabo, ancien joueur de l'OM.

« S’il vient avec l’équipe de France... »