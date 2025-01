Le PSG choque l’Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a réalisé une magnifique prestation pour dominer Manchester City (4-2). Une victoire qui permet aux Parisiens de se replacer dans la course à la qualification en ayant leur destin en mains. Mais surtout, la performance des joueurs de Luis Enrique a choqué en Angleterre où on ne s’attendait pas à une démonstration.

Très mal en point en Ligue des champions, le PSG a sorti une prestation XXL contre Manchester City mercredi soir (4-2) pour se relancer et avoir son destin en mains pour la qualification. Une performance qui a d'ailleurs choqué l'Angleterre comme en témoigne l'ancien joueur de Manchester United Darren Fletcher.

Le PSG chamboule le mercato ! Kvaratskhelia a fait parler de lui, mais qui le remplacera à Naples ? 🔄

➡️ https://t.co/WOr2fxpY18 pic.twitter.com/XbcZNtcjsj — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 24, 2025

L'Angleterre impressionnée par le nouveau PSG

« Ce qui a suivi ce deuxième but de Manchester City était une performance de top niveau de la part du PSG pendant 25 à 30 minutes. Ils ont été brillants, au moins aussi bons qu'avec leur superstars Messi et Neymar. C'était une performance de top niveau pour passer de 0-2 à 4-2 », assure le consultant TNT Sports, impressionné par la prestation parisienne.

«C'était une performance de top niveau»

Mais au sein du vestiaire de Manchester City, le match du PSG n’est également pas passé inaperçu. « Paris a été beaucoup beaucoup mieux que nous. Ils ont été plus intenses, plus compétitifs, plus agressifs... Ils ont mérité de gagner », confiait par exemple Bernardo Silva au micro de Canal+, tandis que Jack Grealish était encore plus élogieux. « Bravo à Paris, ils ont été tellement bons, tellement énergiques. Ils sont bien meilleurs que ce que je pensais. Et je ne le dis pas de façon négative, mais ils ont été au top ce soir. C'est vraiment une très bonne équipe, ils ont mérité de gagner », reconnaissait l’international anglais sur TNT Sports.