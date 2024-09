Le PSG brille au Ballon d’Or, Al-Khelaïfi s’enflamme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, les prétendants et prétendantes au Ballon d’Or ainsi que les nommés au Trophée Kopa et au Trophée Yachine ont été révélés. Dans chacune des listes, on y retrouve des membres du PSG. Une satisfaction immense pour Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, qui n’a pas caché son bonheur suite à la révélation des différentes listes.

Même sans Kylian Mbappé, le PSG sera représenté au Ballon d’Or. Milieu de terrain du club de la capitale, Vitinha fait partie des 30 nommés. Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto seront elles en course pour le Ballon d’Or féminin. De même, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves sont nommés pour le Trophée Kopa et Gianluigi Donnarumma pour le Trophée Yachine. A noter que le PSG est aussi l’un des prétendants au titre de club féminin de l’année.

🏆 Félicitations à nos Parisiens et Parisiennes nommés ! ❤️💙



▪️ 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝'𝐎𝐫 :

Vitinha



▪️ 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝'𝐎𝐫 𝐟𝐞́𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧 :

Marie-Antoinette Katoto

Grace Geyoro



▪️ 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐘𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞

Gianluigi Donnarumma



▪️ 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐊𝐨𝐩𝐚

Warren Zaire-Emery… pic.twitter.com/caVThlaF8j — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2024

« Une reconnaissance fantastique sur la scène mondiale »

Sur le site du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole suite à ces différentes nominations parisiennes, confiant : « Le Paris Saint-Germain est très fier de ses joueuses, joueurs et jeunes joueurs qui ont été nommés pour les différents trophées de la cérémonie du Ballon d'Or - une reconnaissance fantastique sur la scène mondiale ».

« Des normes d'excellence les plus élevées appliquées par toutes les équipes »

« Ces nominations traduisent non seulement le grand talent et les performances sportives de nos joueurs, mais témoignent également des normes d'excellence les plus élevées appliquées par toutes les équipes du Paris Saint-Germain », a poursuivi Nasser Al-Khelaïfi.