Le nouveau phénomène du PSG est validé au RC Lens !

Grande première pour Warren Zaïre-Emery. A seulement 17 ans, le milieu de terrain du PSG a été convoqué par Thierry Henry pour participer aux deux prochains matches de l'équipe de France Espoirs. Très précoce, le joueur impressionne déjà ses coéquipiers, notamment le milieu de terrain Andy Diouf, présent en conférence de presse ce mardi.

L'année de la confirmation pour Warren Zaïre-Emery. Apparu la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, le joueur parisien monte en puissance cette saison. Mature pour son âge, le milieu de terrain pourrait vite devenir l'une des pièces maîtresses de Luis Enrique. « C’est un joueur qui a vraiment tout pour devenir l’un des plus importants de l’effectif parisien et c’est une grande chance pour moi d’avoir un diamant brut comme lui à ma disposition » a lâché l'entraîneur du PSG. A terme, Zaïre-Emery pourrait, également, découvrir l'équipe de France.

Deschamps déjà fan de Zaïre-Emery

En effet, Didier Deschamps est déjà un grand fan de Zaïre-Emery, âgé seulement de 17 ans. « Sur ce début de saison, avec une forte concurrence, il a eu un temps de jeu important, son influence aussi. Donc il a le potentiel pour être au haut niveau, il le prouve, et qui dit haut niveau, il peut arriver en équipe de France A. Ce sera très probablement le cas » a confié le sélectionneur des Bleus lors d'un entretien accordé à Téléfoot.

« Il nous a fait mal »