Kylian Mbappé : L'annonce inattendue venue du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. Le Français s'est alors envolé pour le Real Madrid, laissant derrière un gros vide. Alors que la perte a été immense, ça n'a peut-être été qu'un mal pour un bien. En effet, désormais, au PSG, on vit la belle vie sans Mbappé.

C'est un tout nouveau PSG qu'on peut voir pour cette saison 2024-2025. Il faut dire que le club de la capitale a dû repartir sur un nouveau projet suite au départ de Kylian Mbappé. Et sans le joueur du Real Madrid, Luis Enrique semble avoir trouvé la recette parfaite. Au PSG, on s'éclate désormais et ce n'est pas Vitinha qui dira le contraire...

PSG : Coup de foudre à Paris après sa signature

➡️ https://t.co/dGZkTFmJdh pic.twitter.com/pXgOeDvL9n — le10sport (@le10sport) February 26, 2025

« C’est une vraie équipe »

Kylian Mbappé parti, le PSG a décidé de s'unir et de former une réelle équipe. Pour le plus grand bonheur de Vitinha. En effet, pour France Télévisions, le Portugais a expliqué : « Moi, j’aime bien. J’aime bien l’équipe comme ça. C’est une vraie équipe. Le sens du mot équipe, c’est qu’on pense tous la même chose. À ce moment-là, on arrive à le faire sur le terrain ».

« Je suis un fan de ce projet, de cette équipe »

« Les 11 joueurs sont bien coordonnés, et on pense la même chose. Tu vois ça dans les déplacements, tu vois ça dans les efforts, tu vois ça dans la dynamique et dans la mobilité. Quand les choses sont comme ça, tu as des résultats. Je suis un fan de ce projet, de cette équipe », a poursuivi Vitinha.