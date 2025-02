Kvaratskhelia - PSG : L’énorme tacle lâché en public !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti au PSG pour 70M€, Kvitcha Kvaratskhelia (23 ans) n'a toujours pas été remplacé au Napoli, alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 3 février. Une situation qui inquiète Antonio Conte. En conférence de presse ce samedi, le technicien italien a adressé un petit tacle à ses dirigeants.

Antonio Conte n’a pas digéré le départ de Kvitcha Kvaratskhelia au PSG. Et ce n’est pas la situation actuelle qui va le consoler. A quelques heures de la fin du mercato, le Napoli n’a toujours pas recruté son remplaçant. Le technicien commence à s’impatienter.

Conte peine à masquer sa colère

« Il est évident que nous avons perdu un joueur important avec le départ de Kvara. À ce jour, il n'a pas été remplacé. Ce n'est pas si facile à faire. Ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu mais, comme tout le monde le sait, c'était un joueur important » a confié le coach du Napoli en conférence de presse.

« On parle d'un joueur de classe mondiale »

Un tacle à peine déguisé à ses dirigeants, qui peinent à trouver la perle rare sur le mercato. « Tous les autres joueurs vendus ont été remplacés. Personne ne peut dire si nous sommes plus forts ou plus faibles sans lui. Mais si on reste objectif, on parle d'un joueur de classe mondiale qui ne fait plus partie de notre équipe » a glissé Antonio Conte, en marge de la rencontre face à l’AS Roma.