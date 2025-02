Mercato : Le PSG a signé un joueur rare !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 20M€ l'été dernier, Matvey Safonov demeure assez mystérieux pour les supporters parisiens. Nul ne connaît véritablement sa valeur ou sa personnalité. Mais lorsque l'on creuse et on contacte les membres de son entourage, on découvre un joueur à l'intelligence rare et au caractère assez complexe.

Journaliste pour le quotidien L’Equipe, José Barroso côtoie le microcosme parisien depuis plusieurs années. Mais qu’il est difficile depuis quelques années de pénétrer dans l’intimité du vestiaire et de questionner les joueurs du PSG. Il n’est donc pas aisé de percer la carapace de Matvey Safonov, très discret depuis son arrivée à Paris et dont la carrière est peu connue des supporters parisiens.

L'énigme Safonov percée à jour ?

Lors d’un entretien à RB Sport, Barroso a donné ce qu’il savait sur le caractère de Safonov. « Le PSG est un club très fermé à la presse. Nous avons peu d'occasions de parler aux joueurs - même dans la zone mixte, il est possible d'enregistrer un ou deux joueurs au maximum. Safonov n’a pas encore donné d’interviews importantes. La seule chose dont je dispose, ce sont les informations que j'ai reçues alors que je préparais l'écriture d'un long article sur Safonov. J'ai contacté des personnes qui connaissent Matvey et je leur ai posé des questions sur son passé, quel genre de personne il est » a-t-il confié.

« Il est un peu différent de la plupart des joueurs »

Mais en creusant et en questionnant son entourage pour les besoins d’un article, Barroso a découvert un gardien singulier. « On m’a dit que Safonov était un homme très intéressant et intelligent. D'après ce que je comprends, il est un peu différent de la plupart des joueurs de football : il joue aux échecs, s'intéresse aux mathématiques, etc. Et donc, ici, ils parlent de Safonov exclusivement dans le contexte du combat avec Donnarumma - l'accent principal n'est pas mis sur lui, mais sur la bataille entre les deux gardiens pour une place dans la formation de départ. C’est-à-dire que le public ne connaît pas bien Matvey. Mais c'est une histoire normale pour le PSG » a lâché Barroso.