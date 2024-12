«J’ai décidé de partir du PSG», une star balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six saisons passées au sein du PSG, entre 2017 et 2023, Neymar a finalement pris la décision de changer de challenge et a vécu une fin d’histoire assez mouvementée avec le club de la capitale. L’attaquant brésilien, qui évolue désormais à Al-Hilal, s’est confié sans détour sur les coulisses de son départ du PSG.

Recruté en grandes pompes lors du mercato estival 2017 pour 222M€ en provenance du FC Barcelone, Neymar débarquait au PSG avec le statut de superstar et de futur prétendant au Ballon d’Or. Mais finalement, souvent miné par des blessures à répétition, l’attaquant brésilien a laissé un sentiment d’inachevé au PSG malgré d’excellentes périodes sur le plan sportif. Et dans un entretien accordé à RMC dimanche, Neymar s’est lâché pour la toute première fois sur les dessous de son départ du Parc des Princes en 2023.

« Je n’étais plus heureux au PSG »

« J’ai décidé de partir du PSG et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée… J’ai eu la proposition juste après mon départ, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, au PSG. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision. Et la proposition d’Al Hilal m’a plu », confie Neymar, qui a donc pris la décision de rejoindre l’Arabie Saoudite après le PSG où il n’entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique qui venait tout juste d’être nommé entraîneur.

« Une bonne décision »

Et Neymar estime avoir fait le bon choix avec Al-Hilal : « J’ai appris à connaître ce club, la culture locale et le championnat. J’ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporteurs. Le championnat se développe, notre équipe également et avec ma famille, nous sommes certains d’avoir pris une bonne décision », poursuit l’ancien numéro 10 du PSG.