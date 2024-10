Il annonce trois renforts imminents au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Handicapé par plusieurs absences assez longues à cause de blessures importantes, le PSG s’apprête à enregistrer le retour de certains joueurs importants. Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez mais aussi Presnel Kimpembe devraient être en mesure de rejouer avant la fin de l’année. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique.

Depuis le début de saison, le nouveau projet du PSG est pointé du doigt. L'idée de miser sur la jeunesse se heurte pour le moment à l'exigence de la Ligue des champions où le club de la capitale affiche des lacunes sur le plan de la finition, mais affiche également un manque d'expérience important. Dans cette optique, Luis Enrique pourrait compter sur trois renforts majeurs à savoir Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe pour l'expérience, et Gonçalo Ramos pour la finition. Laurent Perrin, journaliste du Parisien, assure que ces trois retours sont attendus avant la fin de l'année.

Trois retours importants au PSG !

« Le retour des blessés va faire du bien : Hernandez, Kimpembe et bien sûr Ramos. Avec ces trois joueurs en plus, le PSG n'a pas forcément besoin de se renforcer au mercato. D'ailleurs, il n'est pas envisagé de recruter », confie le journaliste lors d’un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant d’en dire un peu plus sur Presnel Kimpembe.

«Le retour de Presnel Kimpembe fera un bien fou»

« Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, il vient de reprendre l'entraînement collectif. Il faut encore du temps pour retrouver le rythme de compétition vu la longueur de son indisponibilité. Mais croisons les doigts, il pourra peut-être rejouer avant la fin de l'année (...) Le retour de Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement collectif la semaine dernière, fera un bien fou. Il est déjà très influent au sein du groupe, mais tant qu'il n'a pas retrouvé la compétition, il lui est difficile d'avoir une voix qui porte », ajoute Laurent Perrin.