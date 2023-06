Drame au PSG, Christophe Galtier prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Clermont, Christophe Galtier s’est prononcé pour la première fois sur le drame auquel est confronté le PSG. Le portier parisien Sergio Rico, hospitalisé depuis dimanche après un accident de cheval, est toujours dans un état grave.

Le 11e titre du PSG a un goût particulièrement amer. L’heure n’est pas à la fête dans la capitale depuis l’accident de Sergio Rico, dans un état stable dans la gravité à la suite de ses blessures à la tête subies dimanche après des coups de pied d'un cheval, au lendemain du match contre Strasbourg. Présent face aux journalistes, Christophe Galtier est apparu marqué, confirmant sans surprise que les célébrations prévues pour fêter le titre samedi allaient être impactées par l’état du portier parisien.

« Il n'y aura pas de fête samedi »

« Évidemment que notre docteur est en relation permanente avec famille et corps médical. Il n'y aura pas de fête samedi. On est tous touchés. On est passé de samedi soir et quelques coupes de champagne à ce réveil très douloureux dimanche matin. On essaye de se changer les idées à travers des séances d'entraînement qui ne correspondent en rien à une préparation de match. On est aussi tous très unis à envoyer des ondes positives à Sergi, à ses proches, à son épouse. Il faut avoir beaucoup de retenue mais aussi amener beaucoup de soutien et garder l'espoir. Sergio est un garçon costaud, fort physiquement », a réagi Christophe Galtier.

« On va jouer ce match parce qu'il faut le jouer, en ayant le meilleur comportement possible et faisant en sorte que ce soit une soirée agréable »