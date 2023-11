Deux stars dans le dur au PSG, Mbappé monte au créneau

Hugo Chirossel

Dans l’optique de renouveler son secteur offensif l’été dernier, le PSG a notamment décidé de s’attacher les services de deux joueurs de l’équipe de France : Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Les deux hommes n’échappent pas aux critiques depuis qu’ils sont arrivés à Paris, mais ils peuvent compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Alors qu’il ne l’avait plus fait depuis le mois de juin, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la rencontre entre l’équipe de France et Gibraltar. L’occasion pour le capitaine des Bleus de s’exprimer sur deux de ses coéquipiers en sélection et au PSG, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Deux joueurs souvent la cible des critiques depuis qu’ils sont arrivés à Paris.

«Quand tu joues dans un club comme le PSG il y a une exigence»

« Ils viennent d'arriver dans un nouveau club, c'est normal. Je pense qu’Ousmane est en train de remonter la pente, il fait des bons matchs, ses derniers matchs sont plus que satisfaisants. Randal est en train de s’adapter doucement mais sûrement. Après c’est sûr que quand tu joues dans un club comme le PSG il y a une exigence, il faut toujours faire plus. C’est jamais assez et c’est pour ça que le PSG c’est le PSG, c’est un club qui a des exigences », a déclaré Kylian Mbappé.

«J'essaye de les aider du mieux que je peux, de les intégrer»