Clash avec un ancien du PSG, il déballe tout

Alors qu’il avait quitté le PSG et la Ligue 1 en 2013, Mamadou Sakho a fait son retour dans le championnat de France lors de l’été 2021. Depuis, le défenseur âgé de 33 ans évolue sous les couleurs de Montpellier, où il se retrouve dans une position délicate. Il a été mis à pied ce mercredi, à la suite d’une altercation avec son entraîneur Michel Der Zakarian. On en sait un peu plus sur l’échange entre les deux hommes qui a mené à cette situation.

L’aventure de Mamadou Sakho à Montpellier risque de s’arrêter prématurément. Comme indiqué par L’Équipe , l’ancien défenseur du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le MHSC, a été mis à pied ce mercredi. Il devrait être convoqué pour un entretien préalable à un licenciement la semaine prochaine.

Altercation entre Sakho et Der Zakarian

Comment en est-on arrivé là ? L'Équipe explique que Mamadou Sakho a eu une altercation avec Michel Der Zakarian mardi soir, dans le vestiaire, à l’issue de la séance d'entraînement. Sur le réseau social X , le journaliste Mohamed Toubache-Ter en a dit un peu plus sur l’échange entre les deux hommes.

«Si t’es pas content, tu te casses, tu rentres chez toi, t’es une pleureuse»