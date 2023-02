C'est le feu au PSG, il essaie de sauver sa peau

Axel Cornic

Après avoir dominé sur tous les tableaux lors de la première partie de la saison, le Paris Saint-Germain est méconnaissable depuis le début de l’année 2023, avec pas moins de quatre défaites en seulement quelques semaines. Une situation délicate que Christophe Galtier compte bien gérer, en commençant par le choc face au Bayern Munich de ce mardi.

Non, pour le moment ce n’est pas ce qu’on peut vraiment appeler une bonne année pour le PSG. Le mois de janvier a été compliqué et le février s’annonce encore plus, avec notamment le huitième de finale de Ligue des Champions.

Messi - Neymar : Un remplaçant déjà trouvé pour le PSG ! https://t.co/vP6NN9wJE7 pic.twitter.com/LUOSmE8Xr3 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

« Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation et les meilleures associations possibles »

Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a été questionne sur cette période compliquée. « C'est une situation difficile. Ça fait partie d'une saison » a confié le coach du PSG. « Je suis dans la réflexion mais aussi dans l'action. Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation et les meilleures associations possibles. Je mets de côté tout ce qui peut se dire sur moi ».

En interne, ça commence à chauffer

Les problèmes ne sont pas seulement sportifs, puisque la dernière défaite face à l’AS Monaco a mis également en lumière quelques dissensions au sein du vestiaire. C’est le cas de Neymar et de Marquinhos, qui auraient d’ailleurs eu un échange assez musclé avec Luis Campos après la fin de la rencontre.