Catastrophe au PSG, la solution idéale dévoilée

Blessé à la cheville lors de la 1ère journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos a dû se faire opérer et devrait être absent au moins pour 3 mois. Un coup dur pour le PSG, qui n'a plus que Randal Kolo Muani comme réelle solution au poste de numéro 9. S'il a été question de la possibilité de recruter un nouveau joueur, Luis Enrique aurait finalement de faire confiance au Français, ainsi qu'à Marco Asensio. Et l'ancien du Real Madrid a semble-t-il ce qu'il faut pour bien dépanner le PSG.

S'il était question de l'arrivée d'un nouvel attaquant au PSG pour remplacer Gonçalo Ramos, personne ne pourrait venir finalement d'ici la fin du mercato. En effet, à Paris, Luis Enrique pourrait bricoler avec les joueurs qu'il a à sa disposition. En plus de Randal Kolo Muani, l'entraîneur du PSG serait tenté à l'idée de positionner Marco Asensio à la pointe de l'attaque. Une idée pas si farfelue que cela visiblement...

« Il a vraiment un profil de joueur ''associatif'' »

Ancien entraîneur de Toulouse, Alain Casanova s'est prononcé sur cette option du PSG d'utiliser Marco Asensio comme faux numéro 9. Dans des propos accordés à L'Equipe, il a alors confié : « Il a vraiment un profil de joueur ''associatif'', comme on dit en Espagne. Il est très technique et mobile, dans le sens où il sait se rendre disponible. Il peut apporter cette supériorité numérique à l'intérieur du jeu en décrochant, provoquer le désordre dans la défense adverse, qui ne sait pas toujours s'il faut aller le chercher ou garder l'alignement ».

« Il peut à la fois participer et finir »

« La première idée de Luis Enrique, c'est d'avoir un joueur capable de s'associer aux autres, de provoquer cette supériorité à l'intérieur, mais aussi de se projeter dans la surface. Quand vous avez ce joueur qui provoque une fixation à l'intérieur, ça ouvre des espaces sur les côtés et c'est ensuite plus facile pour Barcola ou Dembélé de faire des différences. (...) Sans ses partenaires, ce n'est pas un ''top player'', dans le sens où il ne fait pas la différence à lui seul. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait un profil de numéro 10, ou de neuf et demi, un peu comme Dani Olmo. Il peut à la fois participer et finir. Ses qualités pour s'associer à ses partenaires, partir de loin et arriver lancé dans les zones dangereuses font qu'il n'est pas maîtrisable du début à la fin de l'action pour la défense adverse », a-t-il poursuivi sur Marco Asensio. A voir si sur le terrain cela fonctionnera pour le PSG.