Catastrophe au PSG, cette recrue annonce du lourd

Amadou Diawara

Arrivé de l'Inter, Milan Skriniar veut réaliser de grandes choses au PSG. Même s'il a connu la finale de la Ligue des Champions avec les Nerazzurri la saison dernière, le défenseur slovaque estime ne pas avoir fait un pas en arrière en signant à Paris, qui a été éliminé dès les huitièmes en 2022-2023, cet été.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Lors de son arrivée à Paris, l'international slovaque a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Skriniar se voit gagner la LDC avec le PSG

Qualifié pour la finale de la dernière Ligue des Champions avec l'Inter, Milan Skriniar a vu le PSG sortir le tête basse contre le Bayern en huitième de finale de la compétition. Malgré tout, le défenseur de 28 ans estime ne pas faire un pas en arrière en quittant Milan pour jouer à Paris.

«Cette année est peut-être la nôtre !»