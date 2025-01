Barcola - PSG : Du Jamais vu, Luis Enrique hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur contre le RC Lens samedi soir (2-1), Bradley Barcola a enfin retrouvé le chemin des filets avec le PSG. Néanmoins, malgré une période de disette, Luis Enrique n’a jamais douté de son joueur qui réalise selon lui la meilleure saison de sa jeune carrière.

Auteur d’un début de saison très impressionnant, notamment en Ligue 1, Bradley Barcola s’est rapidement imposé comme le leader offensif du PSG, privé de Kylian Mbappé qui a rejoint le Real Madrid l’été dernier. Cependant, l’ancien ailier de l’OL a connu une baisse de régime importante en fin d’année qui a laissé grimper les premiers doutes autour du vrai niveau de Bradley Barcola. Cependant, ce dernier, buteur décisif contre le RC Lens samedi soir, est une nouvelle fois encensé par Luis Enrique qui rappelle que Barcola réalise une saison comme il n’en a jamais réalisé auparavant.

Luis Enrique encense Barcola

« Barcola réalise une saison exceptionnelle. Il a marqué en Coupe, fait une passe décisive en Coupe. Il a marqué aujourd’hui, et fait une passe décisive, non ? Parfois les stats sont meilleures, parfois moins bonnes, mais il est en train de faire une superbe saison, sans aucun doute sa meilleure saison professionnelle. Les joueurs ne sont pas des machines, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que cela marche. Au fur et à mesure, chacun doit être prêt à donner son maximum, et à défaut d'être lucide sur le plan offensif, il faut être capable de se dépasser sur le plan défensif. Si la finition n’est pas au rendez-vous, il faut aider l’équipe au mieux parce que nous sommes convaincus qu’elle finira par revenir », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«Cette saison sera déjà sans l’ombre d’un doute la meilleure de sa carrière»

« Maintenant, il recommence à marquer pendant les matchs, et c’est évidemment une bonne chose pour sa confiance. Mais nous avons une grande confiance en Barcola depuis l’année dernière et il se doit de répondre à cette confiance par le travail. Qu’il marque plus de buts ou non, cette saison sera déjà sans l’ombre d’un doute la meilleure de sa carrière, qui vient à peine de débuter », ajoute Luis Enrique.