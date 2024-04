Barcelone - PSG : Alerte rouge pour le Qatar

Amadou Diawara

Après sa défaite au Parc des Princes mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi. Interrogé sur ce choc des quarts de finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo s'est montré très pessimiste pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Tombeur de la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique se frotte au FC Barcelone pour une place dans le dernier carré de la C1. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés au Parc des Princes mercredi soir (2-3).

Barcelone : Une star du PSG va vivre un calvaire ? https://t.co/eQ1akJIgjO pic.twitter.com/0PGiMfjrSl — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Riolo annonce la couleur avant Barça-PSG

Pour composter son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG doit absolument l'emporter sur la pelouse du Barça. Mais en se référant au parcours du club rouge et bleu depuis le rachat de QSI, Daniel Riolo estime que les chances de qualification sont très minces.

«Les indices sont tous au rouge»