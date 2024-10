Après la déroute, le PSG annonce du lourd

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s'est imposé à domicile face à Gérone. Toutefois, le club emmené par Luis Enrique s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal lors de la deuxième journée de la C1. Alors que son équipe va recevoir le PSV ce mardi soir, Kang-In Lee a annoncé du lourd.

Invaincu en Ligue 1, le PSG a essuyé sa première défaite de la saison en Ligue des Champions. Après avoir battu Gérone au Parc des Princes (1-0), le club emmené par Luis Enrique a perdu contre Arsenal à l'Emirates Stadium (2-0).

Le PSG a perdu à Arsenal

Ce mardi soir, le PSG reçoit le PSV au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Avant ce rendez-vous, Kang-In Lee a fait passer un message fort.

«Je suis certain qu'on va y arriver»

« Je crois que le début de saison a été bon. On peut toujours faire mieux, moi en tant que joueur, ainsi que mes coéquipiers. Nous essayons toujours de gagner les matchs. J'essaie d'aider l'équipe. Je suis satisfait de pouvoir aider l'équipe. Ce que le PSG doit mieux faire en Ligue des Champions ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer et je suis certain qu'on va y arriver. On peut toujours s'améliorer. Nous footballeurs et le staff technique allons essayer de nous améliorer », a déclaré Kang-In Lee, milieu offensif polyvalent du PSG, en conférence de presse ce lundi après-midi.