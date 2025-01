Accusé par le PSG, le clan Mbappé répond cash !

Amadou Diawara

Alors que le PSG ne lui a pas versé 55,4M€ de salaires et primes de la saison dernière, Kylian Mbappé a saisi à la fois la LFP et la FFF pour réparer son préjudice. Interrogé sur cette affaire, un proche du dossier - côté PSG - a affirmé que le joueur faisait en sorte que le club soit sanctionné. Une accusation balayée par Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour signer librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires et primes de la saison dernière. Au total, le PSG devrait encore 55,4M€ à Kylian Mbappé d'après L'Equipe. Pour récupérer son dû, la star de 26 ans a saisi à la fois la LFP et la FFF. Et à en croire le PSG, Kylian Mbappé est allé jusque-là pour que son ancien club soit sanctionné, et non pas pour être payé.

«Tout ce que veut Mbappé, c'est être payé»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, un proche du dossier côté PSG a affirmé que Kylian Mbappé jouait un sale coup au club. « Une question se pose. Après tout ce temps, pourquoi le joueur n'a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud'hommes ? Étrange. Au lieu de cela, nous tournons en rond dans des forums qui ne sont pas appropriés pour ce litige, où le joueur cherche simplement à sanctionner son ancien club, sans réellement récupérer son argent, ce qui n'est possible que devant un tribunal spécialisé dans le droit du travail auprès duquel, tout au long de l'année 2024, il a refusé de déposer une plainte. Et, dans le même temps qu'il essaie de sanctionner le club, il donne des interviews pour dire combien il aime le club. Curieux », a-t-il dénoncé.

«Mon but n'est pas de faire sanctionner le PSG»

Egalement interrogée par L'Equipe, Delphine Verheyden a contredit les propos de cette source. « Quand j'ai plaidé devant la commission juridique de la Ligue, j'ai dit à ses membres : " Nous venons devant vous pour un club extraordinaire, un joueur extraordinaire, mais pour une affaire terriblement ordinaire. Il y a un CDD signé, homologué, exécuté et où le joueur n'est pas payé. C'est d'une banalité affligeante." (...) Mon but n'est pas de faire sanctionner le PSG. Sinon, cela ferait longtemps que nous aurions saisi les juges pour préjudice d'image ou harcèlement moral. J'aurais pu en faire des procédures... Tout ce que veut Kylian Mbappé, c'est être payé de ce qu'on lui doit », a déclaré l'avocate de Kylian Mbappé.