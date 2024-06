Zidane veut revenir et pense à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des bancs de touche depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane semble trouver le temps long en attendant son retour au poste d’entraîneur. L’ancien numéro 10 des Bleus l’a une nouvelle fois confirmé, il compte revenir, et il n’oublie d’ailleurs pas sa ville natale, Marseille.

Zidane prépare son retour...

« Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois. Mais il faut savoir que le quotidien d’entraîneur c’est chaud. Il faut beaucoup d’énergie. Donc là j’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais c’est pas grave. Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps », lâche l'ancien numéro 10 des Bleus dans une interview accordée au Média Carré .

... et n'oublie pas Marseille