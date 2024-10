«Va-t’en», un joueur de l’OM éjecté cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM en provenance du RC Lens pour 30M€ lors du dernier mercato estival, Elye Wahi enchaine les performances décevantes à la pointe de l’attaque phocéenne depuis le début de la saison. Et Daniel Riolo estime que le buteur français de 21 ans semble bien parti pour quitter l’OM direction l’étranger dans un avenir très proche.

L’OM a pris l’eau dimanche soir face au PSG au Vélodrome (défaite 3-0), et le secteur offensif du club phocéen se retrouve largement pointé du doigt. Mason Greenwood en a pris pour son grade, au même titre qu’Elye Wahi qui fait l’objet de nombreuses critiques puisqu’il enchaîne les performances décevantes avec l’OM depuis le début de la saison. Suffisant pour remettre son avenir en cause ?

OM - PSG : Après le fiasco, De Zerbi refuse un renfort ! https://t.co/vzoCnkWZSE pic.twitter.com/DSk2XOLdkc — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Riolo dézingue Wahi

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir après le choc OM-PSG, Daniel Riolo a taclé l’ancien buteur du RC Lens : « On est début novembre et la grande question pour De Zerbi c'est : comment tu veux faire jouer cette équipe ? Quelle est ta défense, elle n'existe pas. Et devant, Wahi ça ne va pas. On n’y arrivera pas. Il ne va pas jouer ? Mais il a coûté 30M€ », constate Riolo sur Elye Wahi.

« Va-t’en tout de suite »

« Wahi si en janvier la Bundesliga t'en proposes 20M€, parce qu'il a peut-être un profil Bundesliga, va-t’en tout de suite », poursuit Riolo, qui encourage donc plus que jamais l’OM à se séparer de Wahi en cas d’opportunité concrète lors du mercato hivernal. Affaire à suivre…