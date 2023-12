Une star valide le dernier renfort de l’OM !

Thibault Morlain

Passé par l’OL ou encore le FC Barcelone, Miralem Pjanic connait très bien Mehdi Benatia pour avoir joué avec lui en Italie, que ce soit à l’AS Rome ou encore à la Juventus. Désormais, le Marocain est à l’OM, non pas en tant que joueur, mais comme dirigeant, lui qui a été nommé conseiller sportif du club phocéen. Une nouvelle commentée par Pjanic, qui a alors totalement validé cette nomination de Benatia à Marseille.

Avec les départs de Javier Ribalta et David Friio, l’OM s’est restructuré en interne. A la recherche d’un nouveau patron pour son secteur sportif, le club phocéen a alors décidé de faire confiance à Mehdi Benatia, nommé conseiller sportif, comme Luis Campos au PSG. Alors que le Marocain travaillera aux côtés de Pablo Longoria, des questions se posent sur son arrivée étant donné son manque d’expérience. En effet, c’est le premier rôle de dirigeant pour Benatia, lui qui était devenu agent après avoir pris sa retraite. Mais ceux qui connaissent bien l’ancien joueur de la Juventus ne se font pas de soucis pour lui, ni pour l’OM.



OM : Menacé pour son avenir, Gattuso envoie un message à son vestiaire https://t.co/NUU1p4Huar pic.twitter.com/uMuk3sM4Zc — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« C’est fait pour toi et pour l’OM c’est un gros coup »

C’est notamment le cas de Miralem Pjanic. Ancien coéquipier de Mehdi Benatia à l’AS Rome et à la Juventus, il a lâché dans des propos accordés au Parisien : « Il a toujours des paroles justes. Il sait parler aux joueurs et à toutes les personnes dans un club. Il peut bien faire passer des messages parce qu’on sait que sa carrière a commencé par des étapes pour arriver vers les plus grands clubs du monde. Je lui ai dit : C’est fait pour toi et pour l’OM c’est un gros coup ».

« On voyait déjà qu’après sa carrière il allait avoir ce rôle »