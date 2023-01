Un clash a éclaté dans le vestiaire de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée d'Igor Tudor à l'OM a été suivie de quelques accrochages dans le vestiaire. Gerson ou encore Mattéo Guendouzi ont eu quelques désaccords avec le technicien croate. L'international français s'était pris la tête avec son entraîneur lors d'une rencontre de préparation contre le Milan AC. Quelques jours plus tard, il faisait son mea-culpa.

La méthode Igor Tudor a provoqué des étincelles dans le vestiaire de l'OM. Rigoureux et méthodique, le technicien croate avait dérangé lors de ses débuts à Marseille. L'ancien coach du Hellas Vérone aurait eu quelques échanges musclés avec des cadres comme Gerson ou encore Mattéo Guendouzi.





Ça a chauffé entre Guendouzi et Tudor

Le 31 juillet dernier, lors d'un match de préparation face au Milan AC, Guendouzi aurait eu un échange musclé avec Tudor selon les informations de L'Equipe. Une dispute, qui aurait pu aller loin puisque le milieu de terrain aurait pensé à quitter l'OM, lui qui était proche de Jorge Sampaoli.

Guendouzi avait fait son mea-culpa