L’OM, «c'est un truc de fou !»

Arnaud De Kanel

En disposant de Lorient samedi (3-1), l'OM a poursuivi sa belle série pour signer un sixième succès de rang en championnat, le septième toutes compétitions confondues. Sur sa lancée, l'OM est revenu à deux points du RC Lens et à 5 points du PSG, leader du championnat. Dans la cité phocéenne, le coaching d'Igor Tudor est applaudi.

L'espoir renait à l'OM. Depuis la défaite cruelle contre Tottenham, les hommes d'Igor Tudor enchainent les victoires. La dernière en date ce samedi, au Vélodrome, face à Lorient. Un sixième succès consécutif en championnat qui rapproche l'OM de Lens, deuxième, mais surtout du PSG, premier. Avec 42 points, Igor Tudor a tout simplement réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du club au 21ème siècle. Elie Baup, ancien coach de l'OM, hallucine.

«C'est un truc de fou»

Dans un entretien accordé à La Provence , Elie Baup a couvert de louanges l'OM version Igor Tudor. « 42 points à la fin de la phase aller, c'est un truc de fou, un cumul de points énorme. Mais le pire c'est que tu es troisième car Paris et Lens font aussi un parcours extraordinaire. Il y a une attractivité importante pour le championnat, et ce que fait Marseille est magnifique. Tudor se tien aux principes qu'il a mis en plateau départ avec des caractéristiques d'organisations de jeu, d'organisation et d'utilisation du ballon. Le projet de jeu s'impose et il est suivi à la lettre, à la fois dans l'application sur le terrain mais aussi dans le recrutement, la mentalité. On le voit en ce moment : il est confronté aux absences, mais les remplaçants comme Kolasinac et Under répondent présent. C'est très intéressant. Et puis, Sanchez est une étoile dans cette équipe, il est au-dessus techniquement. Contre Lorient, il met un but somptueux. Il marque, il rayonne et finalement tout s'imbrique bien », a-t-il analysé avant de poursuivre.

