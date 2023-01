Il sauve un coéquipier d’une attaque au couteau… et flambe à l’OM

Joueur du moment à Marseille, Sead Kolasinac revit sous le maillot de l’OM, lui qui vient d’inscrire trois buts en deux mois. Avant cela, le Bosnien avait connu une fin d’aventure plus difficile avec Arsenal. Son histoire chez les Gunners aurait d’ailleurs pu se terminer tragiquement puisqu’il avait été victime, avec Mesut Özil, d’une attaque au couteau… avant de sauver son coéquipier !

Il y a quelques mois encore, Sead Kolasinac semblait sur le départ. Arrivé à l’OM l’hiver dernier, l’international bosnien a eu du temps de jeu mais sans jamais s’imposer réellement dans la défense marseillaise. Les débuts avec Igor Tudor n’ont pas été faciles, il a fallu attendre qu’il soit replacé dans l’axe de la défense pour le voir revenir à son meilleur niveau.

Depuis son raté contre Tottenham, Kolasinac va beaucoup mieux, lui qui retrouve le flanc gauche au fur et à mesure des rencontres. Avant d’arriver à l’OM, l’ancien d’Arsenal avait marqué dix buts dans sa carrière. Depuis le mois de décembre, Kolasinac en est à trois réalisations avec l’OM, dont deux de la tête. Une renaissance qui fait grand bien à Igor Tudor qui a dû se passer de Nuno Tavares lors des deux derniers matchs en raison d’une suspension.

