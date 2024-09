Terrible blessure, un joueur de l’OM raconte son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a tout changé ou presque au sein de son effectif. En attaque surtout, il fallait de sacrés renforts. Jonathan Rowe, habitué au poste d'ailier gauche, est un jeune profil qui a su attirer l'œil à Norwich City, son ancien club. C'est avec ce club qu'il avait tout connu avant d'arriver à l'OM, lui qui était sur une pente ascendante avant une terrible blessure.

Nouveau venu dans l'effectif marseillais cette année, Jonathan Rowe a fait une entrée en jeu remarquée face à l'OL dimanche dernier en inscrivant le but de la victoire dans les dernières secondes du match. L'ailier gauche a pris de la valeur ces derniers mois en réussissant une très belle saison avec Norwich City en deuxième division anglaise. Un exemple pour celui qui a connu une longue blessure.

Rowe n'a rien lâché

A seulement 21 ans, Jonathan Rowe a déjà une belle expérience derrière lui. Formé à Norwich City, il montait en puissance avant de connaître une blessure qui l'a éloigné des terrains de longs mois. « Il s'agit là de la raison pour laquelle je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, car j'ai dû faire face à l'adversité, surtout quand j'étais jeune. Cela vous façonne en tant que personne, pas seulement en tant que footballeur. Je suis le genre de personne qui ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit » a-t-il déclaré pour le New York Times.

Un profil séduisant

Son club a subi une descente en Championship entre temps et Jonathan Rowe a dû cravacher pour s'offrir une nouvelle aventure dans un club plus prestigieux. Le joueur anglais sort d'une saison à 13 buts et il pourrait être une solution pour Roberto De Zerbi.