Mercato - OM : Un champion du monde a signé, c'est totalement validé

Arnaud De Kanel

Cet été, l'OM a poussé Pau Lopez vers la sortie. La direction marseillaise a exploré les pistes pour remplacer le portier espagnol et c'est finalement Geronimo Rulli qui a débarqué. Champion du monde avec l'Argentine en 2022, l'ancien joueur de l'Ajax réalise un excellent début de saison et il semble convaincre Pascal Olmeta.

Une nouvelle ère a démarré à l'OM cette saison. Les dirigeants ont souhaité donner un nouvel élan au projet avec l'arrivée de Roberto De Zerbi en lui offrant pas moins de douze recrues. Parmi elles, Geronimo Rulli, le portier argentin champion du monde en 2022, arrivé en provenance de l'Ajax Amsterdam.

Rulli est en grande forme

Geronimo Rulli réalise un excellent début de saison. Le portier argentin a arrêté deux pénaltys depuis le début de la saison et il ne cesse de se montrer décisif lors des rencontres. Son apport est déjà indéniable et souligné par Pascal Olmeta, lui qui n'a pas pour habitude d'être tendre avec les gardiens marseillais.

«C’est très bien, il a l’air d’avoir les qualités pour supporter le choc de l’OM»

« Si ça tient dans la longueur, je signe tout de suite. Il a de l’expérience, il est champion du monde avec l’Argentine même s’il n’a pas joué, et en plus il a acquis de l’expérience en travaillant avec Emiliano Martinez. C’est très bien, il a l’air d’avoir les qualités pour supporter le choc de l’OM. Quand tu es gardien, et en plus que tu joues à l’OM, si tu n’as pas la folie et la capacité de laisser la pression au parking, tu ne peux pas réussir. Pour avoir une équipe de caractère, ça commence par le gardien et il l’a », a déclaré l'ancien gardien de l'OM pour 20 Minutes. Geronimo Rulli aura de nouveau l'occasion de briller ce dimanche soir à La Meinau lors d'un déplacement loin d'être évident pour les Marseillais face à une équipe qui dépense énormément d'énergie.