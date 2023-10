Son retour est attendu, l’OM s’enflamme

Jean de Teyssière

Arrivé cet été contre 8M€, Geoffrey Kondogbia connaît un début de saison difficile avec son nouveau club, lui qui peine à enchaîner les matchs. L'international centrafricain s'est déjà blessé deux fois mais pourrait faire son retour dans le groupe pour le match face au Havre pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Pour le plus grand bonheur d'Amine Harit.

Gennaro Gattuso va connaître son troisième match à la tête de l'OM face au Havre ce dimanche. Après un nul et une défaite, il est temps pour l'OM de se remettre à l'endroit pour tenter de remonter au classement. Le retour d'un joueur pourrait aider en ce sens.

«Kondogbia a été coupé dans son élan»

En conférence de presse ce samedi, Amine Harit a été interrogé sur le retour de Geoffrey Kondogbia dans le groupe de l'OM, plus de deux semaines après sa nouvelle blessure : « Kondogbia a été coupé dans son élan par le rouge pris au Panathinaïkos et sa blessure à Metz. Mais on connait tous le joueur que c'est, y compris à l'entraînement. »

«Choqué», on enrage pour une raison étonnante à l'OM https://t.co/S2XtzgshBK pic.twitter.com/847lfV6jpA — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

«Il va nous faire beaucoup de bien»