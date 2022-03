Foot - OM

OM : William Saliba s’enflamme pour… une star du PSG !

Publié le 21 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Invité à donner le nom de l'attaquant le plus difficile à gérer pour un défenseur, Kylian Mbappé ne tarit pas d'éloges pour William Saliba.

Lors du dernier choc entre l'OM et le PSG au stade Vélodrome, William Saliba s'était particulièrement distingué avec un magnifique tacle sur Kylian Mbappé qui filait au but. Et visiblement, le joueur prêté par Arsenal devait être particulièrement fier de son geste puisqu'il estime que l'attaquant du PSG est l'un des joueurs les plus difficiles sur lesquels défendre..

L'aveu de Saliba sur Mbappé