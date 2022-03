Foot - OM

OM - Malaise : La terrible sortie de Rongier sur les nouveaux incidents !

Publié le 20 mars 2022 à 9h30 par La rédaction

Visé par un briquet après la rencontre à Bâle, Valentin Rongier est revenu sur ce nouvel incident, lui qui avait déjà été la cible des supporters de Montpellier en août dernier.

Comme plusieurs fois cette saison, les joueurs de l’OM ont été victimes de jets de projectiles. Montpellier, Nice, Lyon et cette fois-ci Bâle. Et pour la seconde fois, c’est Valentin Rongier qui a été la cible des supporters adverses. Buteur lors de ce 8ème de finale retour de Ligue Europa Conférence, le milieu marseillais a été visé par un briquet alors qu’il répondait aux questions des médias. Un débordement de plus qui l’a fait réagir.

«Cela atteint des niveaux jamais vus»