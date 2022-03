Foot - OM

OM - Malaise : Benzema, Gerson... Cet énorme constat sur Payet !

Publié le 20 mars 2022 à 4h15 par La rédaction

Malgré certaines déclarations annonçant que l'OM joue mieux dans Dimitri Payet, Luc Sonor monte au créneau afin d'assurer que les Marseillais sont bien bien plus forts avec leur numéro 10.

Alors qu'Amine Harit a assuré l'intérim de Dimitri Payet avec de belles performances, certains observateurs estiment que l'OM a été meilleur sans son numéro 10. Dimitri Payet a d'ailleurs évoqué ce sujet : « Si on me dit sans Payet on gagne les dix derniers matchs, je vais sur le banc sans problème. Mais je ne baisserai jamais les armes. Sur les deux derniers matchs Payet n'était pas là, mais on a vu Harit très bon, Steve aussi. Il faut souligner la force du groupe ». Un débat qui agace Luc Sonor.

«Je déteste entendre dire que sans Payet, sans Benzema ou peu importe, l’équipe est libérée»