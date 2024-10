OM : Surprise, il vole au secours de De Zerbi

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi affrontait le PSG pour la première fois de sa carrière dimanche. Le coach de l'OM ne pouvait pas imaginer pire baptême puisque son équipe a sombré au Vélodrome face au rival. Mais Eric Di Meco refuse de remettre la faute sur le coach italien et cible les joueurs.

L'OM a essuyé sa deuxième défaite de la saison dimanche soir. La marche était trop haute pour les Olympiens face au PSG, mais ils n'ont pas vraiment fait l'effort de la gravir. En effet, l'envie n'était pas au rendez-vous côté marseillais à l'image de Mason Greenwood, totalement inexistant durant la rencontre. Certains remettent également en doute les choix de Roberto De Zerbi. Pour le moment, sa patte n'est pas très visible alors que la compétition est déjà bien entamée. Mais sur cette soirée, les fautifs sont les joueurs selon Eric Di Meco.

OM : «Le pire des pires», Greenwood se fait fracasser ! https://t.co/25r9zV7T95 pic.twitter.com/IgKK8wFt0l — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«Les joueurs sont toujours les premiers responsables»

« Quand tu es un joueur de foot, tu as un devoir. Tu peux être moyen dans un match comme celui-là mais au niveau de l’état d’esprit, tu ne peux pas proposer ce que tu as proposé pendant vingt minutes. Le débat sur l’arbitre ne m’intéresse pas, au moins à chaud (sur le carton rouge pour Harit). On a survendu cette équipe de l’OM. Les joueurs sont toujours les premiers responsables », a confié l'ancien défenseur de l'OM sur les ondes de RMC. Selon Di Meco, les Marseillais auraient du prendre leurs responsabilités, quitte à contourner les consignes de leur coach.

«Tu as le droit de prendre l’initiative et de faire autre chose que ce que le coach t’a demandé»

« Le coach met un cadre en place. Mais sur le terrain, tu as le droit de prendre l’initiative et de faire autre chose que ce que le coach t’a demandé. A chaque fois Paris a été embêté depuis le début de la saison quand des équipes ont été agressives, avec un pressing haut Pourquoi l’OM ne fait pas ça ? », s'est interrogé Eric Di Meco. Une réaction est attendue à Nantes dimanche prochain.