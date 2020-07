Foot - OM

OM - Polémique : En pleine tempête, le dernier renfort d'Eyraud est défendu par un ancien du PSG !

Publié le 6 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Nouveau directeur général de l'OM, Hugues Ouvrard s'est rapidement retrouvé dans la tourmente à cause de ses anciens tweets dans lesquels il ne cachait pas son amour pour le PSG.

A peine nommé au poste directeur général de l'Olympique de Marseille, Hugues Ouvrard s'est tout de suite retrouvé au cœur d'une polémique. Et pour cause, plusieurs tweets, dans lesquels il affichait ouvertement le fait d'être supporter du PSG, ont refait surface, provoquant la colère des fans de l'OM réclamant immédiatement sa démission. Au micro de RMC , Jérôme Rothen a évoqué cette situation et défendu Hugues Ouvrard.

«Tu n’es pas obligé d’être supporter du club pour occuper ce poste-là»