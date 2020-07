Foot - OM

OM - Clash : Mourad Boudjellal répond au gros tacle de Basile Boli !

Publié le 1 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur la déclaration de Basile Boli, qui n'a pas été tendre avec Mourad Boudjellal, l'ancien président du RCT se montre bien plus diplomate.

Alors que Mourad Boudjellal multiplie les sorties médiatiques depuis l'annonce du projet de rachat de l'OM dont il porteur, Basile Boli avait rapidement taclé l'ancien président du RCT : « Mr Boudjellal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club . » Mais visiblement, Mourad Boudjellal n'est pas rancunier.

Boudjellal évite la polémique