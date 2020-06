Foot - OM

OM : Mourad Boudjellal glisse déjà un tacle au PSG !

Publié le 27 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Mourad Boudjellal pourrait être le prochain homme fort de l'OM, il va certainement se mettre certains fans dans la poche en s'attaquant déjà au PSG.

La vente de l’OM est un dossier qui fait parler depuis plusieurs semaines. Mais cela a pris une bien plus grande envergure ces dernières heures. Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, est à la tête d’un projet monumental pour racheter l’OM à Frank McCourt. Il est accompagné de plusieurs investisseurs du Moyen-Orient et une enveloppe de 700M€ est évoquée pour reprendre en main le club marseillais. Le PSG pourrait donc prochainement avoir un rival de taille en Ligue 1. D'ailleurs Boudjellal n'a pas manqué de glisser un tacle au club de la capitale et ses difficultés en Ligue des Champions.

« Avec le PSG, ça n’a pas trop changé »